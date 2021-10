EUA classificam atividades militares da China perto de Taiwan como “provocadoras”

Os Estados Unidos apelidaram de “provocadoras” as atividades militares chinesas levadas a cabo perto de Taiwan, pedindo às autoridades da China que interrompam as mesmas, revela a agência “Reuters” este domingo, 3 de outubro.

Desde sexta-feira que 100 aviões militares da China entraram no espaço aéreo de Taiwan, sendo que há mais de um ano que se repetem missões da Força Aérea da China nas proximidades da ilha, uma situação que levou agora a uma reação por parte dos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos estão muito preocupados com a atividade militar provocadora da República Popular da China perto de Taiwan, que é desestabilizadora, pode levar a erros de cálculo e prejudica a paz e a estabilidade regional”, referiu o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, em comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan já agradeceu aos Estados Unidos a sua preocupação e revelou que a China está a aumentar as tensões na região Indo-Pacífico. “Perante os desafios da China, o governo do nosso país sempre se comprometeu a melhorar as nossas capacidades de autodefesa e a salvaguardar resolutamente a democracia, a liberdade, a paz e a prosperidade de Taiwan”, indica o comunicado.

Por sua vez, o ministério da defesa de Taiwan informou que enviou aviões de combate para alertar os aviões chineses, enquanto sistemas de mísseis foram implantados para monitorizá-los. O primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, condenou a China por estas atividades, dizendo que o país está a levar a cabo uma agressão militar e a prejudicar a paz regional.