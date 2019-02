Estado de emergência declarado por Trump para construir o muro chumbado em Washington

A Câmara de Representantes votou esta terça feira contra o estado de emergência declarado por Donald Trump depois de ter sido rejeitado o financiamento para a construção do muro na fronteira do México com os EUA.

Segundo a ”Reuters”, o chumbo foi aprovado com 245 votos a favor e 182 contra, tendo apenas 13 republicanos votado a favor e o que significa mais uma vitória para a líder democrata da Câmara, Nancy Pelosi.

Durante o debate na câmara baixa do Congresso, o deputado democrata Joaquin Castro referiu não haver uma ”emergência na fronteira” e que as passagens ”de fronteira estão em mínimos de quatro décadas”, cita a agência.

O estado de emergência nacional foi declarado por Donald Trump depois de ter dado luz verde ao plano de financiamento delineado pelo Congresso no valor de 1,2 mil milhões.

Este estado iria permitir ao presidente ter acesso aos fundos necessários para a construção do muro. Quase de seguida, uma coligação de 16 estados norte-americanos intentou uma ação contra Trump em tribunal para bloquear essa declaração de emergência nacional.