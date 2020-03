EUA: Joe Biden consegue conter Bernie Sanders com vitória no Texas

A união dos democratas moderados foi crucial nas primárias democratas desta Super Terça-feira, com Joe Biden, vice-presidente de do antigo presidente Barack Obama a conseguir conter o ímpeto da candidatura ‘esquerdista’ de Bernie Sanders com vitórias em nove dos 14 estados em jogo. Os Estados do Texas, Virgínia e Massachusetts são agora a ponta de lança de Biden no seu percurso para vencer as primárias e defrontar Donald Trump.

Sanders conquistou o Estado mais populoso e influente da Califórnia, de acordo com as projeções da Associated Press, embora os resultados finais ainda demorem até serem conhecidos, mas esse triunfo parece não ser suficiente para relegar Biden para segundo plano.

Biden, que concorreu em 2008 e 1988 e Sanders (que perdeu as primárias de 2016 contra Hillary Clinton) são agora os únicos que ainda podem aspirar a uma vitória – apesar de Michael Bloomberg, antigo ‘mayor’ de Nova Iorque, continuar a ‘despejar’ milhões de dólares na campanha e ter produzido, na sequência da Super Terça-feira, um discurso que não foi ainda de desistência. Mas os analistas afirmam que a sua candidatura está ‘morta’.

Biden ganhou nesta terça-feira em nove dos 14 Estados em jogo – Texas, Virgínia, Carolina do Norte, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota e Alabama – alguns deles especiais. A maioria das vitórias no sul foi impulsionada pelo voto afro-americano; ao mesmo tempo, as vitórias no Texas, Virgínia, Massachusetts e Minnesota foram contra o que as sondagens previram, o que dá sempre um sabor especial e um novo alento a uma candidatura.

No Texas, o segundo Estado mais importante (distribuído 228 dos 1.357 lugares ontem em disputa), ganhou quatro pontos percentuais contra Sanders (32% a 29%), quando as sondagens das últimas semanas apontaram para uma vitória de Sanders

Biden reagiu aos resultados da Super Terça-feira em Los Angeles, curiosamente num dos poucos Estados onde que perdeu. “Vamos juntar todos a bordo, queremos um candidato que ganhe a Donald Trump”, afirmou, não se esquecendo de aproveitar para zurzir Sanders: “Queremos um candidato democrata” e não um radical.

A vitória de Biden fica a dever muito, segundo os analistas, a Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer, que desistiram em seu favor, dando ao ex-vice-presidente uma nova dinâmica de vitória e alterando por completo o sentido de voto contido nas sondagens – que invariavelmente davam a vitória da Super Terça-feira a Sanders.

Já Elizabeth Warren parece ir juntar-se a Bloomberg no grupo dos que já não têm nada a ganhar em manter-se na corrida. Segundo a imprensa norte-americana, o magnata que liderava Nova Iorque à época dos atentados de 11 de setembro de 2001 está a considerar seriamente desistir da corrida.