EUA: Pentágono autoriza mil milhões para a construção do muro de Trump

Foi autorizado um cheque de mil milhões de dólares (880 milhões de euros) destinados à construção de um segmento do muro na fronteira com o México prometido pelo presidente norte-americano Donald Trump.

A notificação da reprogramação do orçamento do Pentágono enviada ao Capitólio, na segunda-feira, e obtida pela ‘CNN’, indica que até mil milhões serão destinados à construção de 91,7 quilómetros, melhorando as estradas e outras medidas na fronteira sul.

Esta é a primeira parte do financiamento obtido pela Administração norte-americana ao abrigo da emergência nacional declarada por Trump como forma de contornar as objecções do Congresso à construção do muro.

Em fevereiro, o presidente Donald Trump declarou uma emergência nacional para canalizar mil milhões de dólares para a construção de muros.

Como parte do seu anúncio, ele direcionou o uso de dinheiro de contrabando para financiar parcialmente a construção da infraestrutura fronteiriça. Sob pretexto da emergência nacional, outros fundos também podem ser dedicados à construção do muro e infraestruturas relacionadas, incluindo fundos militares. Apesar de ser um mecanismo relativamente comum, a emergência nacional declarada por Trump levanta uma série de problemas constitucionais, sobretudo por servir para que o Presidente possa cumprir uma promessa eleitoral chumbada pelo Congresso.

“Apresentamos firmes objeções tanto à substância da transferência de fundos, como à aplicação da transferência pelo departamento sem ter procurado a aprovação pelas comissões de Defesa do Congresso”, escreveram os senadores numa carta à qual a CNN teve acesso.

A Divisão de Engenharia Militar já recebeu ordens para começar a planear as obras, que serão feitas entre as secções fronteiriças de Yuma e El Paso.