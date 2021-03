EUA. Republicanos do Senado poderão rejeitar pacote de 1,9 biliões de Joe Biden

A Câmara dos Representantes aprovou por pouco o projeto de lei que visa combater a pandemia e impulsionar a maior economia do mundo, de 1,9 biliões de euros. A ação agora segue para o Senado, onde os democratas não esperam muita ou nenhuma ajuda dos republicanos, segundo a “Reuters”.

No fim de semana, os principais democratas abandonaram a intenção de usar a política tributária dos EUA como um incentivo para que as empresas aumentassem o salário mínimo para 15 dólares por hora (12,45 euros), de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações. A proposta complicaria a aprovação no Senado.

A vice-presidente norte-americana, a democrata Kamala Harris, poderá ter de desempatar a votação do projeto de lei, sendo que no Senado os republicanos controlam 50 cadeiras e os democratas e os seus aliados controlam as outras 50. Até mesmo esse resultado depende de todos os democratas permanecerem unidos por trás do primeiro grande projeto de lei a ser aprovado do executivo de Biden.

“Estamos a avançar com um projeto de lei que provavelmente não obterá votos republicanos no Senado, mas terá amplo apoio republicano no país”, disse o senador Chris Coons, um democrata, no “Estado da União” da CNN, no domingo.

Os republicanos no Congresso dizem que o plano é muito caro e inclui medidas que nada têm a ver com alívio Covid-19. “São 1,9 biliões, mais da metade nem será gasto neste ano. Então, como poderiam as medidas serem sobre o alívio da Covid-19? Ninguém espera que daqui a um ano estar em crise como estamos agora ”, disse o senador republicano Rob Portman ao programa“ This Week ”da ABC.

O projeto de lei de ajuda ao efeitos da Covid-19, aprovado pela Câmara, aumentaria o salário mínimo nacional pela primeira vez nos EUA desde 2009.