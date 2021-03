Euro digital pode demorar cinco anos a ser lançado, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) pode decidir em meados deste ano se vai prosseguir com o euro digital. No entanto, o lançamento formal da moeda digital ainda poderá só acontecer daqui a cinco anos, explicou membro do conselho do BCE, Fabio Panetta, esta sexta-feira, citado pela “Reuters”.

“Cinco anos é muito tempo, mas devemos ter em mente que um [euro digital] não é simples e não é simplesmente uma questão técnica”, referiu Fabio Panetta durante conferência. “A sua introdução terá inevitavelmente um impacto muito forte não só nos pagamentos e nos mercados financeiros, tanto nacionais como internacionais, mas também de forma mais ampla em toda a sociedade”, completou.

Fabio Panetta justificou que o euro digital poderá demorar até ser lançado sendo que, se o processo for aprovado este ano, haverá uma fase de investigação de dois anos e uma fase de implementação de dois a três anos. No mês passado, a presidente do BCE, Christine Lagarde, revelou a expectativa de que esperava que o euro digital pudesse acontecer nos próximos quatro anos.

No site do BCE, é descrito que “o euro digital seria um instrumento rápido, fácil e seguro para os seus pagamentos diários. Poderia apoiar a digitalização da economia europeia e encorajar ativamente a inovação nos pagamentos de retalho”. “Um euro digital combinaria a eficiência de um instrumento de pagamento digital com a segurança da moeda do banco central”, sublinha o BCE.