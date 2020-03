EuroBic: Carlos Costa acredita que autoridades judiciais vão “preservar valor” da venda da participação de Isabel dos Santos

O valor da participação de Isabel dos Santos no EuroBic deverá ser preservado pelas autoridades judiciais depois da conclusão do processo de alienação de 95% deste banco ao Abanca, de acordo com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

“Julgo que as autoridades judiciais vão querer preservar o valor dessa participação, que o produto dessa transação fica disponível para as autoridades judiciais”, disse Carlos Costa durante a sua audiência na Comissão de Orçamento e Finanças, esta quarta-feira.

O Jornal Económico noticiou na semana passada que o Abanca ofereceu cerca de 250 milhões de euros por 95% do EuroBic, do qual Isabel dos Santos é acionista maioritária, detendo uma posição de 42,5%.

Em fevereiro, a justiça portuguesa mandou congelar dezenas de contas bancárias de Isabel dos Santos e das suas empresas, bem como do seu marido Sindika Dokolo, que estão domiciliadas em bancos portugueses. Mas o arresto das contas bancárias não abrange as posições que a empresária angolana detém nas empresas portuguesas.

Nesse contexto, o Bloco de Esquerda tem mostrado preocupação com a possibilidade de Isabel dos Santos transferir o produto da venda do EuroBic a que terá direito para uma offshore.

“O arresto de contas é uma matéria que está na competência das autoridades judiciais. Não nos cabe a nós, não temos poder sobre isso, fazer qualquer juízo sobre isso”, disse Carlos Costa. “O produto da venda, no que diz respeito aos outros acionistas, é uma decisão dos outros acionistas. Em relação ao acionista que está sob arresto, é uma matéria para as autoridades judiciais. O ponto de destino não é o que conta, é o ponto de origem, e o ponto de origem é o que está sob . o pagamento há de partir da União Europeia”, referiu.