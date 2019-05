Eurodeputados portugueses foram os oitavos mais influentes no Parlamento Europeu

Os eurodeputados portugueses ao Parlamento Europeu foram os oitavos mais influentes entre as 28 representações nacionais durante a legislatura 2014-2019 da assembleia europeia, sendo ainda os sextos com maior participação.

Os dados recolhidos pela organização independente Votewatch para um consórcio de meios de comunicação social portugueses constituído por Lusa, “Público”, “Expresso”, Antena 1, RTP, SIC e TVI indicam que, com uma média de participação nos votos nominais de 91,46%, os eleitos portugueses desta legislatura são, em média, os sextos mais participativos entre os grupos nacionais nas votações nas sessões plenárias.

“O desempenho da delegação portuguesa no seu todo é bastante positivo, quando comparado com outras representações nacionais”, estima a Votewatch, no texto que acompanha os dados e que realça que os eurodeputados portugueses são os oitavos mais influentes na assembleia europeia.

Para calcular a influência, o observatório independente analisou um conjunto de critérios, agrupados em três categorias diferentes: atividades legislativas (elaboração de relatórios, de pareceres fundamentados, relatórios enquanto relator-sombra, etc.), cargos de liderança (posições dentro dos grupos políticos, de comissões do PE, entre outras), e ‘network’ (antiguidade, pertença a partidos políticos no Governo, afiliação a grupos influentes).

Segundo a Votewatch, “a média de pontuação” dos eurodeputados portugueses coloca-os ao nível de outras representações nacionais “de maior (e menor) dimensão”.

“Globalmente, a delegação portuguesa parece beneficiar da ausência da elementos nacionalistas da extrema-direita (que, atualmente, tendem a estar mais isolados e, consequentemente, a exercerem menos influência) e da concentração da maior parte dos membros portugueses nos dois maiores (e mais influentes) grupos, o Partido Popular Europeu, e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas”, justifica a organização.

Portugal tem 21 assentos na assembleia europeia, a nona representação mais numerosa no PE, em igualdade com Bélgica, República Checa, Grécia e Hungria. A maior delegação é a da Alemanha, com 96, seguida de França (74), Itália e Reino Unido, ambas com 73.