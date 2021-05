Ex-CEO da Galp é o novo vice-presidente do MCA Group

Carlos Gomes da Silva, o ex-CEO da Galp Energia, é o novo vice-presidente do MCA Group, informou a empresa, esta sexta-feira, em comunicado.

Assim, conforme consta na missiva enviada às redações, “Carlos Gomes da Silva vai assumir a gestão do family office do grupo liderado por Manuel Couto Alves, que está presente em mais de dez países, em setores estratégicos da economia internacional com investimentos na área das energias limpas e smart cities“.

Manuel Couto Alves, CEO do MCA Group, explicou que “nesta fase da vida do Grupo poder contar com um gestor com a experiência, a visão e a capacidade de liderança, como é o caso do engenheiro Carlos Gomes da Silva, contribuirá relevantemente para a profissionalização da gestão, adoção das melhores práticas de governo societário, assim como para a transformação, desenvolvimento e expansão do MCA Group”.

A empresa também informa que “o convite do MCA Group acontece na sequência da restruturação e reposicionamento de atividades, lançando novos modelos de negócio, com uma forte aposta em setores relacionados com a transição energética e digital, com as operações logísticas ou cuidados de saúde, alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável”.

O MCA Group está presente em 12 setores de atividade com especial relevância nas áreas de negócio de energia de base renovável e conta com mais de dois mil colaboradores.