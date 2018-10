Ex-funcionário do Deutsche Bank acusado de manipulação no caso Euribor

A secretaria de Fraudes Graves do Reino Unido acusou Andreas Hauschild, um ex-funcionário do Deutsche Bank AG, de conspiração como parte de uma investigação sobre a manipulação do benchmark da taxa de juros Euribor, segundo revela a agência “Bloomberg” este domingo, 21 de outubro.

Andreas Hauschild compareceu no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Inglaterra no sábado, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado este domingo. Depois de ter sido preso em Itália no passado mês de agosto, foi então extraditado para o Reino Unido.

Em 2015, o ex-funcionário já tinha sido acusado no Reino Unido por outros 10 negociadores de uma conspiração por fraude na Euribor, uma referência que subjaz trilhões de dólares em transações financeiras. Andreas Hauschild evitou o julgamento, juntamente com outros três, porque a Alemanha rejeitou um pedido de extradição.

Um tribunal de Frankfurt decidiu na altura que os supostos crimes tinham ocorrido há muito tempo para serem julgados. A próxima audiência de Andreas Hauschild será no dia 24 de outubro.