Ex-número dois de Rendeiro foi preso à chegada a Portugal

O ex-número dois de Rendeiro foi preso na quinta-feira à noite à chegada a Portugal, revela hoje a “TVI 24” e o “Expresso”.

O antigo banqueiro foi preso para cumprir a pena de prisão efetiva a que tinha sido condenado. Paulo Guichard já não vai ser presente à juíza do caso.

A Polícia Judiciária procedeu à prisão do banqueiro na quinta-feira de manhã quando aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro no grande Porto.

O ex-responsável do BPP foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por crimes económico-financeiros graves. No entanto, as penas destes diferentes processos ainda não transitaram.

Ainda recentemente o ex-banqueiro tinha feito críticas a João Rendeiro por este ter fugido à justiça portuguesa. “Fugir é sempre um ato de cobardia. Enfrentar é um ato de dignidade, é um ato cívico de exemplo para as pessoas”, disse em entrevista à “SIC”.