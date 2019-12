O gestor Leonardo Mathias, que desempenhou as funções de secretário de Estado da Economia durante o primeiro Governo de Pedro Passos Coelho, está a trabalhar no plano de reestruturação financeira do CDS-PP. Ao que o Jornal Económico (JE) apurou, Leonardo Mathias terá sido escolhido pela secretaria-geral do CDS-PP, mas a decisão não terá sido comunicada aos conselheiros nacionais do partido.

O JE sabe que a direção dos democratas-cristãos tem estado empenhada em reestruturar as contas do CDS-PP, depois de a dívida se ter agravado com a derrota nas eleições legislativas de 6 de outubro. Para lidar com a situação, a direção terá concordado em convocar o gestor Leonardo Mathias, que faz parte da Comissão Política Nacional, para fazer um plano de recuperação económica e “saneamento financeiro”, contam ao JE fontes do CDS-PP, às quais o ex-secretário de Estado terá sido apresentado como responsável pelo processo em curso.

