Excedente de balança de pagamentos diminuiu para 108,8 mil milhões de euros no segundo trimestre

A balança de pagamentos da União Europeia registou um excedente de 108,8 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano, uma queda face ao excedente de 122,9 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira. No entanto, aumentou quando comparado com o excedente de 80 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2020.

De acordo com os dados do organismo de estatística, no segundo trimestre deste ano, o excedente da balança de bens diminuiu (um excedente de 74,4 mil milhões de euros), tal como o excedente da balança de serviços (27,2 mil milhões de euros).

Os dados do Eurostat apontam ainda para um aumento do excedente do rendimento primário, enquanto o défice do rendimento secundário diminuiu (-19,6 mil milhões de euros). O défice da balança de capital diminuiu de 0,4 mil milhões de euros em comparação com o défice de 3,5 mil milhões de euros).