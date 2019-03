Existem “acelerações consideráveis” dos preços das casas em Portugal, analisa Bruxelas

Os preços das casas em Portugal “aceleraram consideravelmente” nos últimos anos, após a crise económica. O diagnóstico é da Comissão Europeia num relatório discutido pelo Eurogrupo esta semana, numa altura em que segundo os dados mais recentes, o preço de venda das casas em Portugal Continental aumentou 15,4% em dezembro de 2018, face a igual mês do ano anterior.

De acordo com os dados do Índice de Preços Residenciais, da Confidencial Imobiliário (CI), publicados esta terça-feira, este crescimento representa uma aceleração face aos 12,8% registados no final de 2017, mantendo uma tendência homóloga que se verificou ao longo do último ano.

Segundo o relatório de Bruxelas, “uma recuperação dos preços da habitação começou timidamente em 2013, na sequência da recuperação económica e refletindo um contexto de baixas taxas de juro, e foi sustentada a taxas diferentes em toda a zona euro, reflectindo factores específicos do país, incluindo fluxos migratórios”.

A Comissão Europeia realça que aconteceram “acelerações consideráveis nos últimos anos em vários Estados-Membros”, apontando o exemplo da Irlanda, Portugal e Eslovénia.

No final da reunião do Eurogrupo, esta segunda-feira, Mário Centeno disse que a análise da Bruxelas mostra que a atual situação no mercado da habitação é muito diferente do que antes da crise. “Não há sinais importantes de sobrevalorização, segundo a Comissão”, disse. No entanto, o líder do Eurogrupo reconheceu que “dadas as lições da recente crise”, será necessário monitorizar os preços da habitação e a dívida das famílias muito de perto.

No relatório, discutido entre os ministros da zona euro, a Comissão Europeia sublinhou que a “dinâmica pós-crise nos preços da habitação refletiu a correcção de tendências insustentáveis em vários Estados-Membros e as reduções de preços ocorreram especialmente em países caracterizados por aumentos no período pré-crise”.

A Comissão Europeia sublinhou ainda que “os riscos associados à aceleração da dinâmica dos preços da habitação na zona euro estão sob escrutínio”.

“Os preços das casas na maioria dos Estados-Membros da zona euro recuperaram gradualmente em alguns Estados-Membros e em alguns Estados-Membros aceleraram nos últimos anos”, explica.