Expetativa de uma vacina contra a Covid-19 deixa Wall Street entusiasmado

A Bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta quarta-feira em terreno positivo apoiado pela crescente confiança de que uma vacina para combater a pandemia do coronavírus poderá estar para breve.

No fecho da sessão, o S&P 500 sobe 0,93%, para 3,227.12 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,59 para 10,550.49 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,86%, para 26,969.45 pontos.

A Moderna Inc subiu 9,2% depois de um estudo ter revelado que a vacina experimental no combate à Covid-19 ter produzido altos níveis de anticorpos anti-vírus.

“As notícias da Moderna relembraram todos de que isto não vai durar para sempre e que há uma luz ao fundo do túnel. É por isso que estamos a ver uma mudança tão forte hoje nestas ações economicamente sensíveis”, referiu Tim Ghriskey, diretor de estratégia de investimentos da Inverness Counsel.

A fazer crescer o entusiasmo dos investidores, está uma investigação da Reserva Federal que mostrou que as empresas dos Estados Unidos registaram um aumento na atividade no início de julho, quando os estados reduziram as restrições para conter a nova pandemia do coronavírus, apesar de muitos mostrarem incerteza sobre as perspetivas económicas.

O Goldman Sachs subiu 1,2% depois de indicar que a sua receita comercial duplicou no segundo trimestre, impulsionada por grandes oscilações nos mercados de ações e títulos desde março. O Morgan Stanley ganhou 1,2% e o Bank of America subiu 1,4%.