Exportações aumentaram 4,2% em janeiro

Em janeiro de 2020, as exportações de bens portugueses registaram um crescimento de 4,2% enquanto as importações desceram 1,9%, verificando-se uma variação homóloga nominal de mais 5,5% e mais 1,7% em dezembro de 2019, respetivamente, de acordo com os dados das estatísticas do comércio internacional divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 11 de março.

Nos acréscimos das exportações destacam-se os combustíveis e lubrificantes, com subidas de 50,3% e 14,3%, respetivamente e a diminuição nas importações de material de transporte de 17,1%, principalmente de outro materiais de transporte (aviões). Com exceção dos combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 1,5% e as importações caíram 4,0%, respetivamente +2,9% e +1,5%, em dezembro de 2019.

O défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 339 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo os 1.539 milhões de euros no primeiro mês do ano. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.043 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice de 314 milhões de euros em relação a janeiro de 2019.

No trimestre que terminou em janeiro de 2020, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 5,9% e 0,2% face ao trimestre terminado em janeiro de 2019 (+7,4% e +3,2%, respetivamente no quarto trimestre de 2019).

Em relação aos principais clientes/fornecedores os dez principais países clientes em 2019 registaram uma troca de posições entre a Bélgica e Angola, tendo-se ainda verificado a saída do Brasil, que ocupava a décima posição, sendo substituído pela Polónia. Em janeiro de 2020, tendo em conta os principais países de destino em 2019, nas exportações destacaram-se face a janeiro de 2019, o aumento para Espanha (+6,9%) e a diminuição para a Alemanha (-8,1%), principalmente automóveis para transporte de passageiros.

Realce para o aumento nas importações provenientes de Espanha (+3,9%, principalmente material de transporte) e a diminuição das importações vindas de França (-39,3%), essencialmente outros materiais de transporte (aviões).