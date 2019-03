Exportações chinesas com maior queda em três anos

Para o abrandamento do comércio externo da China contribuíram quer as exportações quer as importações. No entanto, o tombo maior verificou-se no prato das exportações, que caiu 20,7% em fevereiro de 2019 face ao mês homólogo de 2018. Trata-se do pior desempenho das exportações durante os últimos três anos.

Já nas importações de bens do estrangeiro, a queda no mês de fevereiro foi de 5,2%.

Os dados traduzem já o impacto do atual clima de guerrilha comercial entre os Estados Unidos e a China e confirmam receios sobre o crescimento da economia mundial.