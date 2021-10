Fabricantes automóveis tentam puxar pelo ‘verde’ de Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a primeira sessão da semana sem sentido definido, com o índice Dow Jones a ser o único a subir.

Na abertura da sessão, o S&P 500 desce 0,26% para 4.345,27 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,90%, para 14.659,44 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,09%, para 34.358,60 pontos.

“A bolsa de Nova Iorque arranca sem sentimento definido. A secretária de Estado do Comércio norte-americana, Katherine Thai, iniciará conversações com o governo chinês nos próximos dias a fim de incentivar Pequim a cumprir os seus compromissos no acordo comercial com os EUA”, nota Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Esta segunda-feira, a Tesla sobe 2,46% para 794,29 dólares, destacando-se na abertura da sessão após revelar um novo recorde de entregas no terceiro trimestre. A Netflix sobe 0,46% para 616 dólares, enquanto a Merck&Co mantém a tendência da última sexta-feira, crescendo 2,96% para 83,81 dólares.

“Em termos empresariais, a Tesla está hoje em destaque após a fabricante de carros elétricos ter reportado um novo recorde de entregas no terceiro trimestre. As ações da empresa liderada por Elon Musk valoriza quase 3%. A General Motors, Southwest Airlines e Delta Airlines seguem igualmente em terreno positivo”, destaca o analista.

A empresa de Musk entregou 241.300 veículos elétricos até ao dia 30 de setembro, superando as perspetivas de 220.900 veículos dos analistas. Em termos de produção, a Tesla fabricou 237.823 carros até 30 de setembro de 2021, sendo que 228.882 carros eram os modelos 3 e Y, os mais acessíveis.

A JP Morgan sobe 1% para 168,77 dólares, a Goldman Sachs valoriza 0,88% para 383,33 dólares, a General Motors soma 3,27% para 54,87 dólares, a Ford Motor cresce 2,12% para 14,46 dólares e a Kraft Heinz avança 1,25% para 37,15 dólares.

No sentido inverso, a Moderna cai 7,35% para 316,02 dólares, a Apple perde 1,26% para 140,90 dólares e a Microsoft desvaloriza 1,47% pata 284,85 dólares. Na abertura, o Facebook recua 3,82% para 329,93 dólares, depois de uma ex-funcionária ter revelado que a empresa se interessa mais pelos lucros do que a segurança dos dados dos utilizadores da plataforma.

A Amazon perde 1,48% para 3.234,77 dólares e o Alibaba cai 2,58% para 140,48 dólares.