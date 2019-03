Facebook sofre a maior quebra da sua história. 2 mil milhões afetados. Instagram, Whatsapp e Messenger também estiveram em baixo

O Facebook sofreu a maior quebra da sua história. A rede social esteve indisponível durante parte do dia de quarta-feira, afetando os seus 2,3 mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Além do Facebook, outros dos seus serviços também estiveram em baixo, como o programa de mensagens Messenger, a aplicação de partilha de imagens ou a plataforma de mensagens Whatsapp.

Esta quinta-feira as aplicações estão a voltar à normalidade. O Instagram anunciou mesmo no Twitter que já estava novamente em linha.

“Estamos conscientes que algumas pessoas estão a ter problemas a aceder ao Facebook ou à sua família de aplicações. Estamos a trabalhar para resolver este assunto o mais rapidamente possível”, disse a rede social em comunicado, citado pela BBC esta quinta-feira, 13 de Março.

A rede social não adiantou as causas para esta quebra, mas garantiu não se tratar de um ciberataque.

A última vez que o Facebook tinha tido uma quebra desta magnitude foi em 2008, quando a rede social tinha apenas 150 milhões de utilizadores, um número muito abaixo dos atuais 2,3 mil milhões de utilizadores.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019