“Falar Direito”. “Pandemia condicionou bastante o acesso dos cidadãos à Justiça”

Na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, analisámos quais as repercussões da pandemia na Justiça e no exercício da profissão. António Jaime Martins, sócio da ATMJ e João Tiago Morais Antunes, sócio da PLMJ, foram os convidados desta edição.

“Os tribunais têm estado a um terço da sua funcionalidade habitual e por isso o acesso dos cidadãos à justiça tem sido dificultado. Com a porta fechada, a prática de atos tem sido diferida no tempo”, realçou António Jaime Martins, sócio da ATMJ no programa “Falar Direito”.