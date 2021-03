Falar Direito: “Retenção na fonte? Seria uma espécie de pacto laboral entre o Estado, empresas e empregadores”

Pode o Estado abdicar da cobrança das retenções na fonte e com que margem temporal isso poderia acontecer? Na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, Rogério Fernandes Ferreira, sócio fundador da RFF & Associados, propôs um pacto entre Estado, empresas e trabalhadores para dispensar as empresas de pagar a retenção na fonte.

“Essa minha sugestão surgiu em janeiro, quando uma série de empresas estavam a manifestaram a necessidade de injeção de capital nas empresas. Existe uma situação possível que é o Estado determinar que aquilo que tem a receber do lado dos impostos, abdica e esse dinheiro fica nas empresas”, realçou o fiscalista no programa.