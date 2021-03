“Falar Direito”. “Sistema de justiça já estava constipado. Agora apanhou uma valente pneumonia”

Na última edição do programa “Falar Direito”, da plataforma multimédia JE TV, analisámos quais as repercussões da pandemia na Justiça e no exercício da profissão. António Jaime Martins, sócio da ATMJ e João Tiago Morais Antunes, sócio da PLMJ, foram os convidados desta edição.

“Preocupam-me enquanto advogado e enquanto cidadão. Se quisermos fazer uma analogia com os termos da medicina, diria que o sistema de justiça, que estava já constipado, agora com esta situação da suspensão dos prazos, apanhou uma valente pneumonia”, sublinhou João Tiago Morais Antunes, sócio da PLMJ.