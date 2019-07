Faleceu diretor da Agência Internacional de Energia Atómica. Já se discute a sucessão

A Agência Internacional de Energia Atómica perdeu o diretor-geral, Yukiya Amano, aos 72 anos, de acordo com informação avançada pela RTP.

O japonês liderava esta agência desde 2009, uma entidade que tem monitorizado de muito perto a tensão entre os EUA e o Irão. Sabe-se agora que Amano, doente há vários meses, faleceu na passada quinta-feira mas por vontade da família, a Agência Internacional de Energia Atómica apenas divulgou esta segunda-feira.

Yukiya Amano foi nomeado líder desta agência em 2009 para a sucessão do egípcio Mohamed ElBaradei, tendo sido reconduzido em novembro de 2017.

Naturalmente, a sucessão já é discutida no seio da Agência Internacional de Energia Atómica sendo que os principais candidatos a sucederam ao japonês são o romeno Cornel Feruta, atual coordenador do gabinete do diretor-geral, e Rafael Grossi, representante diplomático da Argentina na agência.