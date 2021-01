Faleceu presidente honorário do Conselho de Administração da CIN

A CIN comunicou esta segunda-feira o falecimento, aos 98 anos de idade, de António Serrenho que ocupava o lugar de presidente honorário do conselho de administração da empresa.

Recorda a marca em comunicado que António Serrenho iniciou o seu percurso na CIN em 1950, tendo sido “o grande impulsionador do crescimento da empresa. Através da sua liderança, marcada pela determinação, tenacidade, rigor e exigência, transformou a cultura da CIN e contribuiu para a dimensão e relevância da empresa no mercado”.

“A sua personalidade ímpar marcou indelevelmente todos aqueles com quem se cruzou ao longo da sua vida e o mérito do trabalho que desenvolveu na CIN foi reconhecido em 1991 e em 2006 com a atribuição de duas Comendas de Mérito Industrial pela Presidência da República”, pode ler-se na informação remetida pela CIN.

Após mais de cinco décadas na liderança da empresa, António Serrenho retirou-se da vida ativa em 2007, tendo sido nomeado Presidente Honorário da CIN.