Falhar o combate contra o aquecimento global “não seria apenas imoral, seria suicida”, diz António Guterres

António Guterres regressou a Katowice, na Polónia para assistir aos últimos dias da Cimeira do Clima, COP24.

O secretário-geral das Nações Unidas aproveitou a oportunidade para fazer um último apelo aos representantes, e salientou os riscos do fracasso da Cimeira do Clima pedindo aos diplomatas que se comprometam a impedir as mudanças climáticas descontroladas. A cimeira termina esta sexta-feira, 14 de dezembro.

“Este é o momento da verdade. Desafio-vos a trabalharem juntos. Perder esta oportunidade poria em causa a nossa última oportunidade para deter a mudança do clima. Não só seria imoral, como suicida”, realçou o secretário-geral das Nações Unidas.

"To waste this opportunity would compromise our last best chance to stop runaway climate change… It would be suicidal."

UN Secretary General Antonio Guterres says failing to agree new rules on implementing the Paris climate agreement "would send a disastrous message". pic.twitter.com/xjGFts1rkw

