O prolongamento dos benefícios fiscais ao Centro Internacional de Negócios (CINM), ou Zona Franca, apesar de saudado, é visto com alguma reserva na região. A estabilidade é vista como um ativo mais precioso na altura de atrair empresas para a região, conforme revelam especialistas consultados pelo Económico Madeira. Pelo meio ficam ainda alertas de que a retração que já existia por parte das empresas, em se instalarem na Zona Franca, pode ser ainda mais agudizada por estes sinais de instabilidade que vão sendo deixados pelas entidades governamentais.

Roberto Figueira, partner da PKF, mostra-se satisfeito. Por um lado, com o prolongamento dos benefícios fiscais para o Centro Internacional de Negócios (CINM) por mais um ano, na perspetiva de que a região “tem mais um ano para receber mais empresas e podermos conceder os benefícios que existem no CINM”, mas, por outro, revela a sua insatisfação face à decisão do Governo central, pois evidencia que esta é “mais uma esmola para a região” e que foi do ponto de vista político o “acordo possível”.

