Faouzi, Nélson Semedo e agora Marega. Guimarães volta a ser palco de violência contra jogadores

O comportamento dos adeptos do Vitória de Guimarães tem sido notícia ao longo dos anos, na maioria das vezes pela negativa. Ainda que seja dos poucos clubes, para além dos três grandes, que consegue encher o seu estádio, a agressividade que alguns adeptos demonstram para os jogadores adversários e, algumas vezes, para os atletas do próprio clube, conferiram ao emblema minhoto uma reputação negativa.

Em 2011, no dia em que Rui Vitória foi apresentado como treinador principal do Vitória de Guimarães, um grupo de 30 adeptos invadiu o recinto de treino da equipa, rebentaram petardos e acabaram por agredir o extremo marroquino Faouzi Abdelghani. A confusão foi resolvida quando um dos dirigentes do Vitória entrou em campo e, juntamente com a maioria dos adeptos, conseguiu acalmar os ânimos.

Em 2018, o cenário viria a repetir-se, um grupo de adeptos invadiu o complexo de treinos da equipa e, entre insultos e ameaças, alguns jogadores voltaram a ser agredidos. A maioria dos jogadores correu, literalmente, campo fora, numa tentativa de evitar mais confrontos físicos com os adeptos que se encontravam de cara tapada no relvado. Na mesma temporada, Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães nessa época, foi ameaçado na sequência dos maus resultados da equipa, o confronto terminou sem incidentes.

Também em 2018, a quando da visita do SL Benfica ao terreno do Vitória de Guimarães, Nelson Semedo foi vítima de insultos racistas que culminaram num gesto por parte do defesa direito das ‘águias’, agora jogador do FC Barcelona, motivando o arremesso de cadeiras para o relvado.

Este domingo, dia 16 de fevereiro, num encontro que opôs o Porto ao Guimarães, o jogador dos dragões, Moussa Marega, tomou a decisão de sair de campo depois de ter sido vítima de insultos racistas. Depois de marcar o golo, festejou apontando para o braço numa clara alusão à sua cor de pele. Os adeptos não gostaram e começaram a arremessar cadeiras e, entre insultos racistas, motivaram que o maliano saísse de campo visivelmente indignado.