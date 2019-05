Faria de Oliveira diz que quando chegou à CGD havia 4,5 mil milhões de crédito garantido por ações

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, entre 2008 e 2010, está a responder às questões dos deputados depois de uma apresentação longa sobre a sua prestação enquanto presidente, na Comissão Parlamentar de Inquérito que veio na sequência da Auditoria Independente aos Atos de Gestão da CGD praticados entre 2000 e 2015, realizada pela Ernst & Young (EY).

Na sequência de uma questão sobre o crédito concedido a Joe Berardo para a compra de ações do BCP, Fernando Faria de Oliveira explicou que estava em Espanha quando foi convidado para presidente da CGD e não acompanhava de perto as noticias nacionais, referindo-se ao período de assalto ao poder do BCP no tempo de Paulo Teixeira Pinto.

“Quando cheguei à CGD havia 4,5 mil milhões de crédito garantido por ações”, lembrou. Mas, mal começou a exercer funções procurou reforçar as garantias para aqueles créditos que estavam garantidos por ações que caíram muito como as do BCP, disse, acrescentando que isto ocorreu “assim que começaram a não se cumprir as garantias que tinham sido fixadas na concessão desse crédito”.

Faria de Oliveira disse que uma das coisas que conseguiu no caso de Berardo foi ter obtido um aval pessoal para garantir o seu crédito. A garantia pessoal dada por Berardo foi no valor de 37,8 milhões de euros para cobertura de dívidas.

Mariana Mortágua do BE disse que o último crédito para a compra de ações foi de 38 milhões em abril de 2008 e em maio de 2008 é o ultimo mês que paga juros. Depois acrescenta que foi em novembro o primeiro incumprimento da CGD.

Faria de Oliveira descreveu um acordo entre três bancos credores de Berardo em que conseguiram um penhor de 40% da Associação Colecção Berardo e fizeram uma execução dessas garantias.

A deputada Mortágua finaliza a sua intervenção com uma pergunta sobre financiamento a Manuel Fino para comprar ações da Cimpor. Uma das garantias dadas no financiamento, segundo a deputada bloquista, que cita um relatório do Banco de Portugal, foi a potencial mais-valia com uma potencial venda das ações que Fino tinha comprado com um empréstimo do banco. O banco do Estado queria aceitar como colateral do crédito a mais-valia potencial da venda da participação de 20,3% da Cimpor pela Investifino. Isso implicava que Fino recomprasse os quase 10% que cedera à CGD por incumprimento de crédito e depois vendesse a uma terceira entidade com mais-valia. Mais-valia essa que serviria para pagar o crédito bancário.

Investifino tinha, em 2009, dado em dação em cumprimento 10% da Cimpor (metade da sua participação) à CGD que mais tarde, na crise, o banco vendeu por imposição da troika. Faria de Oliveira lembra o desígnio de quer evitar o desmembramento da Cimpor, que acabou por ocorrer.

O crédito que foi dado a Manuel Fino esteve relacionado com o reforço da posição accionista na Cimpor, com a compra de ações do BCP no auge da guerra de poder dentro do banco, onde Manuel Fino foi um dos principais protagonistas, e o financiamento da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Soares da Costa, em Janeiro de 2007.

A Caixa não foi o único a banco a financiar Manuel Fino. Na lista de financiadores estava também o BCP.

Faria de Oliveira esteve renitente em responder sobre quem tomou a decisão da CGD de entrar no capital da La Seda, em 2005, e que teve como objetivo influenciar as decisões do grupo catalão para trazer um investimento para Portugal. Deixou no entanto no ar que foi uma decisão tomada no Ministério da Economia.

Faria de Oliveira explicou o envolvimento da CGD no projeto da construção da fábrica da La Seda em Sines, a Artlant.

O bridge finance (30 milhões) é conseguido para o arranque da fábrica da La Seda em Portugal, explicou.

O ex-presidente da CGD disse que este era um investimento importante para Portugal, e lamentou que o projeto tenha acontecido num momento terrível, durante a crise financeira global, mas não duvidou, nem duvida, da bondade do projeto.

“A racionalidade do projeto é evidente neste momento, vai contribuir para as exportações nacionais com 400 milhões”, explicou Faria de Oliveira. O projeto acabou nas mãos dos tailandeses da Indorama, gerando 400 postos de trabalho diretos e indiretos.

“Vai dar contributo significativo para a economia nacional”, referiu Faria de Oliveira.

