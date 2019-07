O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Fernando Faria de Oliveira, admite pôr o lugar à disposição no final de 2019, um ano antes do fim do mandato, sabe o Jornal Económico. Faria de Oliveira faz 78 anos em outubro e já em dezembro de 2018 colocou o lugar à disposição, mas desta vez os associados deverão aceitar a sua saída, de acordo com fontes da banca que pediram para não ser identificadas.

Questionado pelo Jornal Económico, Faria de Oliveira respondeu: “terminarei o mandato [no final de 2020] ou sairei antes do seu termo, de acordo com a vontade e os interesses dos associados e com o propósito que manifestei nesse sentido quando o iniciei”.

