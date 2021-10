Faturação da TikTok cresceu mais de 500% na Europa em 2020 para 147 milhões

A faturação da TikTok na Europa cresceu 545%, para 146,9 milhões de euros no ano passado, à boleia dos anunciantes que aumentaram os seus gastos na plataforma, de acordo com um arquivo no registo de empresas (‘Companies House’) do Reino Unido, avançado pela “CBNC”.

O processo, submetido à ‘Companies House’, mostra que a TikTok investiu substancialmente na expansão dos seus negócios na Europa, já que pretende enfrentar rivais como a Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat.

No entanto, os prejuízos da empresa chinesa subiram de 118,7 milhões de dólares (102,1 milhões de euros) em 2019 para 644,3 milhões de dólares (554,4 milhões de euros) em 2020. Um porta-voz da TikTok citado pela “CNBC” afirmou que os resultados “refletem um período estimulante de crescimento para os negócios da empresa”.

“Vimos a receita aumentar significativamente conforme a nossa comunidade crescia, e continuamos a investir agressivamente na construção de uma base sólida para o sucesso de longo prazo da plataforma”, disse o porta-voz.

A contratação de funcionários tem sido uma das maiores despesas da TikTok. O quadro de funcionários da empresa na Europa aumentou em mais de mil pessoas só no ano passado, passando de 208 em 2019 para 1.294 em 2020. Em julho a empresa disse querer aumentar a sua força de trabalho nos Estados Unidos (EUA) de 1.400 para 10 mil trabalhadores.

Além da equipa, a TikTok também gastou 344,9 milhões de dólares (296,8 milhões de euros) em despesas de vendas e marketing em 2020, mais do dobro dos 110,3 milhões de dólares (94,9 milhões de euros) em 2019, de acordo com a ‘Companies House’.

A popularidade do TikTok cresceu nos últimos três anos e, na semana passada, anunciou que tinha atingido os mil milhões de utilizadores ativos por mês na sua plataforma, um aumento de 45% face a julho de 2020.

A TikTok disse ter cerca de 55 milhões de utilizadores a nível mundial em janeiro de 2018. Esse número cresceu para mais de 271 milhões em dezembro de 2018 e 507 milhões em dezembro de 2019. A empresa relatou quase 700 milhões de utilizadores ativos mensais no verão passado.

Ainda assim, a rede social está ciente de que o crescimento pode não durar para sempre. A empresa, que pertence à chinesa ByteDance, observou numa secção de “risco de negócios” que “enfrenta a concorrência de empresas de internet que operam plataformas sociais baseadas em conteúdo”. Na verdade, o Facebook e o Snapchat estão entre os maiores concorrentes da TikTok e todos lutam por verbas publicitárias.

O tamanho dessas empresas de rede social levou-as a ficar sob níveis crescentes de escrutínio dos reguladores nos últimos anos. Na secção de “risco de conformidade” do processo, a TikTok observou que está “sujeita a uma série de leis novas e existentes num cenário regulatório que pode mudar”.

A empresa enfrentou uma série de contratempos, incluindo uma possível proibição nos EUA depois de o antigo governo Trump ter considerado o armazenamento de dados e segurança da plataforma “um risco para a segurança nacional”.

No entanto, a ascensão do presidente Joe Biden à Casa Branca permitiu que a empresa continuasse a operar normalmente. Em fevereiro, o “The Wall Street Journal” informou que o acordo com a Oracle havia sido “arquivado indefinidamente”.