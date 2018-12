Fed assusta Wall Street

Os investidores reagiram mal à subida das taxas de juro pela Fed, em 25 pontos base para 2,50%, a quarta subida do ano.

O Dow Jones desvalorizou 1,49% para 23.323,66 pontos; o S&P 500 caiu 1,54% para 2.506,94 pontos e o Nasdaq tombou 2,17% para 6.637,828 pontos.

Depois da reunião de dois dias, a qual a Reserva Federal norte-americana decidiu aumentar as taxas de juro como esperado, os investidores reagiram aos sinais de revisão em baixa das projeções do crescimento económico norte-americano enunciados por Jerome Powell, o presidente da Fed.

A economia norte-americana vai crescer 2,3% em 2019, abaixo das expetativas iniciais. A Fed antecipa o arrefecimento da economia para 2020, que deverá crescer 2%, segundo os analistas da Reuters.

A inflação baixa 1 ponto base para 2%, enquanto a taxa de desemprego se mantem inalterada, na casa dos 3,5%, o melhor registo de dezembro em 49 anos.

Donald Trump teceu críticas à Fed antes da reunião, argumentando que não fazia sentido mexer nas taxas de juro. “Considerações políticas não têm qualquer peso nas nossas discussões sobre política monetária”, disse Jerome Powell em conferência de imprensa esta tarde.

Ao nível das empresas destaque para o trambolhão das ações do Facebook na bolsa (-7,25%). O procurador de Washington DC disse que a cidade vai instaurar um processo judicial contra o gigante das redes sociais devido ao seu desleixo no caso Cambridge Analytica. Paralelamente uma investigação do New York Times e do Observer, revelou que a empresa de Zuckerberg “dava” dados dos utilizadores da rede social a grandes empresas “para que ficassem dos seu lado”, noticia o The Guardian. Entre as empresas beneficiadas estão a Amazon, a Microsoft, a Spotify e a Sony.

(em atualização)