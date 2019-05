Fed continua em modo de pausa e mantém taxas de juro inalteradas

A Reserva Federal norte-americana manteve a taxa de juro de referência (federal funds rate) inalterada, em linha com as expetativas dos analistas. A federal funds rate continua fixada num intervalo entre 2,25% e 2,50%, anunciou o Federal Open Market Committee (FOMC), após a reunião de dois dias que terminou esta quarta-feira.

A última vez que o FOMC implementou um aumento na federal funds rate foi em dezembro do ano passado. Na reunião de janeiro a instituição liderada por Jerome Powell alterou a posição em relação ao percurso dos aumentos das taxas de juro dizendo que irá ser paciente, tendo em conta os desenvolvimentos económicos e financeiros, quando anteriormente apontava para aumentos graduais.

Essa posição foi mantida na reunião de março, com as avaliações dos membros do FOMC a apontarem para a manutenção da taxa de juro no nível atual até pelo menos o final do ano.

As atenções recaem agora sobre a conferência de imprensa de Jerome Powell às 18h30, com os mercados expectantes sobre os comentários que o presidente do banco central poderá fazer sobre o impacto dos últimos desenvolvimentos macroeconómicos na política monetária.

A economia dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anual de 3,2% no primeiro trimestre deste ano, acima do previsto pelos analistas, que esperavam uma taxa de cerca de 2,3%, . O valor, divulgado na passada sexta-feira, representa uma aceleração do crescimento económico face ao último trimestre de 2018, quando o Produto Interno Bruto aumentou 2,2%.

No comunicado divulgado esta quarta-feira, o FOMC referiu que os dados indicam que o mercado de trabalho permanece forte e que a atividade económica tem crescido a um ritmo sólido. Adiantou ainda que o crescimento do consumo das famílias e o investimento fixo das empresas desacelerou no primeiro trimestre.

“Numa base a 12 meses, a inflação geral e a inflação para itens à excepção de produtos alimentares e energia caíram e estão abaixo dos 2%”, explicou.

[Atualizada às 19h07]