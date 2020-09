Fed mais otimista para este ano vê economia a contrair 3,7%, mas espera recuperação mais lenta em 2021

“Seja em Hong Kong, Moscovo ou Minsk, a Europa tem de tomar posição clara e rápida”. No seu primeiro discurso anual do ‘Estado da União’, proferido esta quarta-feira no Parlamento Europeu em Bruxelas, Ursula von der Leyen, dedicou uma parte substancial ao papel da Europa no mundo, falando sobre amigos e inimigos, parceiros e ex-parceiros.