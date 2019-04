Fed propõe menos capital e mais liquidez para os bancos estrangeiros

A Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos propôs uma série de mudanças na regulação do setor bancário que, em geral, permitirá maior flexibilidade ao setor.

Por um lado, o banco central norte-americano propõe reduzir as exigências de capital para entidades estrangeiras que operam no país. Os novos requisitos, que dependerão do perfil de risco de cada banco

A Fed estima que, em média, as exigências de capital dos bancos estrangeiros serão reduzidas em 0,5% em compensação prevê impor regras de liquidez mais estritas que podem chegar a 4%.

O novo marco regulatório “aumentaria o rácio de ativos líquidos exigidos para 4% e reduziria o rácio de capital em 0,5% para bancos estrangeiros com 100 mil milhões de dólares ou mais em ativos norte-americanos” , escreve o Bolsamania que cita o banco central dos EUA.

Segundo o Bolsamania, de acordo com a classificação feita pelo Fed, com base em dados estimados, um primeiro grupo de bancos estrangeiros é formado por aqueles que administram entre 250.000 e 700.000 milhões de dólares. Nesta categoria estão localizados o Barclays, o Credit Suisse, o Deutsche Bank, o Mizuho, o Bank of Tokyo-Mitsubishi (MUFG), o Toronto-Dominion, o HSBC, o Royal Bank of Canada e o UBS.

Um segundo grupo é formado por entidades que administram entre 100.000 e 250.000 milhões de dólares e são compostas pelo Santander, Banco de Montreal, BBVA, BPCE (Banque Populaire e Caisse d’Epargne), Société Générale e Sumitono Mitsui.

Mas o Expansión diz que as novas exigências, que dependerão do perfil de risco de cada banco, afetam 23 bancos como o Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS e HSBC. Mas que as subsidiárias do Santander e do BBVA nos Estados Unidos estão fora.

O objetivo é adequar melhor os requisitos aos bancos estrangeiros com os riscos que representam para o sistema financeiro americano. Quanto menor o risco para o sistema, menos requisitos de capital e liquidez esses bancos irão suportar.