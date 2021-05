FEI e BPI disponibilizam 250 milhões para as empresas portuguesas

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e o Banco BPI assinaram hoje um acordo para uma garantia “uncapped” com o objetivo de apoiar a liquidez e as necessidades de investimento das Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas, avança o BPI em comunicado.

O acordo, suportado pelo Fundo de Garantia Pan-Europeu pretende disponibilizar até 250 milhões de euros de financiamento para empresas elegíveis em Portugal, incluindo PME de sectores particularmente expostos à pandemia Covid-19.

“O apoio do FEI no âmbito do EGF vai permitir ao BPI disponibilizar financiamento adicional às PME em condições vantajosas, proporcionando às empresas elegíveis a liquidez necessária para financiar a sua recuperação e planos de crescimento e, assim, assegurar o seu desenvolvimento a médio e longo prazo”, diz o banco em comunicado.

Graças ao EGF, o FEI assumirá até 70% do financiamento do crédito concedido pelo BPI às PME.

O EGF (European Guarantee Fund), operacional desde outubro e aprovado pelo Conselho Europeu como parte do pacote de medidas de resposta da União Europeia (UE) ao impacto económico causado pela Covid-19, tem como objetivo apoiar empresas afetadas pela pandemia, em especial as PME, diz o BPI.

Já Ricardo Mourinho Félix, Vice-Presidente do BEI, responsável pelas operações do Banco em Portugal, acrescentou que: “O Fundo Europeu de Garantia foi criado no contexto da resposta da UE aos impactos económicos imediatos da crise económica provocada pelo Covid-19, e em particular para os investimentos e as necessidades de liquidez das pequenas e médias empresas. Graças a este acordo celebrado entre o FEI e o Banco BPI, as empresas portuguesas vão beneficiar do apoio do EGF num momento crítico para a economia”.