Feira Virtual de Emprego regressa a 13 de outubro com 37 empresas confirmadas

Regressa dia 13 de outubro, entre as 9h e as 20h, mais uma edição do Job Summit, a feira de emprego virtual promovida pelo site Alerta Emprego. Totalmente online, incluindo o registo, e gratuita, destina-se a todas as idades, áreas de atividade e profissionais.

A iniciativa conta, neste momento, segundo o organizador, com 37 empresas já confirmadas e cerca de 3.500 candidatos registados, um número que, espera, deverá chegar aos sete mil.

“Este ano, trazemos uma nova imagem, apelativa e intuitiva com o objetivo de que os candidatos possam tirar o maior partido possível do evento e ajudá-los efetivamente a encontrar uma nova oportunidade”, salienta o Alerta Emprego. Entre as novidades desta edição figura um chat com vídeo, que abre a possibilidade de participar em conversas ou até ter entrevistas diretamente com os recrutadores, durante a feira; e um conjunto vasto de webinars realizados por empresas aos quais os candidatos poderão assistir e interagir.

Ao aceder à plataforma, os candidatos encontram stands virtuais onde é feita a apresentação das empresas, imagens e vídeos, bem como as referidas salas de chat. Por seu turno, as empresas podem colocar as suas equipas de Recursos Humanos a interagir com os candidatos, realizar entrevistas e otimizar o processo seleção e recrutamento.

Eis a lista de empresas já confirmadas: Adecco, Betting Connections, BNP Paribas, Claranet, DDN, Domino’s Pizza, EDP, Elevus, Exército Português, Finders, Fujitsu, Get the Job, Grupo FCM, Grupo Generix, Grupo Ibersol, Grupo Inditex, Grupo Tangível, Intelac, JYSK, Kelly Services, Mercer, Merino Consulting Services, Mind Source, Mota-Engil Construção, Multipessoal, Prosegur, Protir, Remax Grupo Vantagem, Remax Maxgroup, Sitel, Synergie | S&You, SpotOn Connections, Teleperformance, Telepizza, The Navigator Company e Webhelp.

Webinares a que o candidato pode assitir

Prosegur – “Prosegur, por muitas razões” – 9h15 às 10h15

Elevus – “Eleva-te nas Entrevistas de Emprego” – 10h30 às 11h30

BNP Paribas – Tema por confirmar – 11h45 às 12h45

Sitel – Tema por confirmar – 13h00 às 14h00

Grupo Generix – “Como ter Sucesso num Processo de Recrutamento” – 14h15 às 15h15

Remax Maxgroup – Tema por confirmar – 15h30 às 16h30

Claranet – “Tendências do recrutamento na área das TI – a nossa experiência na Claranet”

– 16h45 às 17h45