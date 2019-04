Feriado arranca a ‘vermelho’ na Bolsa. EDP com perdas tímidas após chumbo da OPA

É Dia da Liberdade, mas a Bolsa de Lisboa está a negociar. Os investidores mostram-se ligeiramente pessimistas no arranque das negociações deste feriado de 25 de abril. A bolsa portuguesa está a negociar em terreno negativo, com as atenções viradas para a EDP – Energias de Portugal.

O principal índice nacional está agora a desvalorizar 0,18%, para os 5348.26 pontos. A elétrica liderada por António Mexia, que ontem viu a OPA dos chineses da CTG ter sido inviabilizada depois de uma assembleia geral de acionistas, recua 0,32%, para 3,39 euros.

O sentimento pessimista é, aliás, comum às principais bolsas europeias. O índice alemão DAX perde 0,11%, o britânico FTSE 100 desce 0,71%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,43%, o holandês AEX cai 0,53%, o italiano FTSE MIB perde 0,05% e o espanhol IBEX 35 recua 0,14%. O Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma desvalorização de 0

Nem o Bankinter consegue negociar no ‘verde’ (desce 0,01%, para 6,99 euros, na Bolsa de Madrid), mesmo depois de o grupo bancário espanhol ter, antes da abertura do mercado, apresentado uma subida de 1,4% nos lucros do primeiro trimestre (para 145 milhões de euros) comparativamente ao mesmo período do ano anterior.

A merecer destaque está ainda o suíço UBS, que superou as expectativas dos analistas ainda que o seu lucro líquido tenha caído 27% nos primeiros meses do ano, em termos homólogos, para 1,1 mil milhões de euros. O banco está a subir 0,75%, para 13,49 euros e ajuda a Bolsa de Zurique a avançar os ligeiross 0,08% 9.663,50 pontos.

Em atualização