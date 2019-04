Fernando Medina diz que atual mulher pediu exoneração antes de iniciarem “relação pessoal”

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, garantiu através das suas contas nas redes sociais que só iniciou “uma relação pessoal” com a atual mulher, Stéphanie Sá Silva, depois de esta ter pedido a exoneração do cargo de adjunta do seu gabinete enquanto secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento. Esta foi a reação do autarca da capital à notícia do jornal “i”, publicada nesta terça-feira, “Medina nomeou a sua mulher como adjunta”.

“Em 26 de novembro de 2009, há quase dez anos, nomeei para o meu gabinete Stéphanie Sá Silva, advogada especialista em matéria de concorrência numa reputada sociedade de advogados, não tendo com a mesma qualquer relação ou conhecimento pessoal prévio”, começa por escrever Fernando Medina, depois de garantir que “a ‘notícia’ é falsa” e que “os factos são públicos e estão documentados”.

Ainda segundo Medina, “em 31 de janeiro de 2011, por pretendermos ter uma relação pessoal, Stéphanie Sá Silva pediu a exoneração”. Nessa altura a atual mulher do presidente da Câmara de Lisboa, que é filha do ex-ministro da Agricultura socialista Jaime Silva, “regressou ao seu lugar de origem, na mesmíssima sociedade de advogados que integrava antes de ter sido nomeada”.

O autarca informa ainda que casou com Stéphanie Sá Silva a 17 de junho de 2012, quando esta “prosseguia atividade de advogada no mesmo escritório privado” e ele “já não desempenhava funções governativas”.

“Em nenhum momento tive qualquer interferência no desenvolvimento da sua carreira profissional que fez sempre, exclusivamente, por sua iniciativa e méritos”, diz ainda Fernando Medina, que por considerar “ofensiva do bom nome dos visados a manipulação dos factos e das datas” anunciou queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, e uma ação cível contra o jornal.