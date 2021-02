Fernando Negrão anuncia candidatura a Setúbal pelo PSD

O vice-presidente da Assembleia da República Fernando Negrão vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Setúbal, disse o próprio à agência Lusa.

“Vou ser candidato por Setúbal. Uma velha luta, retomada agora, para fazer de Setúbal uma cidade onde muitos querem trabalhar e viver”, afirmou, numa declaração escrita.

O antigo líder parlamentar do PSD, que já foi candidato a Setúbal e é deputado por este círculo, confirmou que foi convidado pelo presidente do partido, Rui Rio, e já disse que sim.

Riu continua assim a sua ‘viagem’ pelo PSD para se munir de candidatos ganhadores nas próximas eleições autárquicas – que podem ser, segundo alguns analistas, a última fronteira da sua liderança à frente do PSD.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Fernando Negrão foi oficial da Força Aérea Portuguesa, advogado e juiz.

Exerceu também os cargos de diretor-geral da Polícia Judiciária durante o XIII Governo Constitucional (1995-1999), chefiado por António Guterres, e de presidente do Conselho de Administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência.

Foi ministro da Segurança Social, da Família e da Criança do XVI Governo Constitucional, de Pedro Santana Lopes, entre 2004 e 2005.

Negrão foi ainda candidato do PSD nas eleições autárquicas de 2005 à Câmara Municipal de Setúbal e, nas eleições intercalares de 2007, à Câmara Municipal de Lisboa. Foi eleito deputado à Assembleia da República, em 2009, 2011 e 2015; neste último ano candidatou-se à Presidência da Assembleia da República, perdendo para Eduardo Ferro Rodrigues.

Foi também ministro da Justiça do efémero XX Governo Constitucional, de Pedro Passos Coelho, em 2015, que daria lugar à chamada ‘geringonça’ de António Guterres. Depois disso, foi eleito líder parlamentar do PSD em 2018, com apenas 39% dos votos – num ato que na altura foi rodeado de polémica. É atualmente vice-presidente da Assembleia da Republica.