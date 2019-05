Este é um dos acontecimentos mais marcantes e mais aguardados, quer pelos visitantes, quer pelos residentes, que se realiza desde 1979. Este evento carateriza-se pela magnificência e sumptuosidade dos carros alegóricos e dos trajes de centenas de figurantes, na maioria crianças, amplamente decorados com inúmeras espécies de flores.

A Festa da Flor é também um evento cultural que se associa à tradição, quer através das atuações de grupos folclóricos, quer através da construção dos tapetes florais. Paralelamente, homenageia-se a flor através da Exposição da Flor e anima-se a cidade com concertos musicais e espetáculos.

Na manhã de sábado, 4 de maio, tem lugar o Cortejo Infantil no qual centenas de crianças, vestidas a preceito, desfilam até à Praça do Município para ali compor um mural de flores simbolicamente denominado por “Muro da Esperança”. Esta iniciativa, que se realiza há mais de três décadas, associa a singeleza infantil à delicadeza das flores, numa cerimónia que tem como propósito um apelo à paz no mundo. Cada criança leva uma flor e a cerimónia culmina com uma largada de pombos e com um espetáculo infantil.

Até 19 de maio, vai estar a decorrer o Mercado das Flores e Sabores Regionais. Este mercado dá a conhecer ao público as variadas espécies florais e decorativas que existem na Madeira, e onde é possível tanto locais como visitantes comprarem flores. Além das flores, também os sabores regionais estão presentes através da gastronomia local e bebidas típicas.

Os tapetes de flores são outra das tradições desta época e proliferam um pouco por toda a ilha, sendo que tiveram origem na decoração das procissões religiosas. Estas peças de arte floral ocupam as placas centrais pedonais da Avenida Arriaga.

