Festa da Flor vai ter pela primeira vez desfile de moda

A Festa da Flor vai incluir pela primeira vez um desfile de moda, inspirado, precisamente, nas flores. O desfile acontece este sábado às 18h, na Praça do Povo, com entrada gratuita. O “Madeira Flower Collection” resulta de uma parceria entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Associação de Jovens Empresários Madeirenses e integra também as Comemorações dos 600 Anos.

Vão ser apresentadas propostas de dez criadores de moda regionais, Diogo Monteiro, Cláudia Faria, Henrique Teixiera, Sara Gomes, Hugo Santos, Karla Vieira, Lúcia Sousa, André Pereira, Sandra Vieira e Mariana Sousa, e de uma convidada nacional, Micaela Oliveira.

O evento visa por um lado enriquecer e complementar a Festa da flor, afirmando-a e projetando-a na sua diferença e, por outro lado, valorizar e incentivar o aparecimento de novos criadores de moda madeirenses, assim como de manequins e modelos profissionais.

A aposta no maior envolvimento do tecido empresarial na dinamização deste cartaz artístico contribui para reinventar uma oferta de animação que já se encontra consolidada e que, segundo a Secretaria Regional, acaba por ganhar com a inclusão destas novas propostas artísticas que mobilizam e atraem, simultaneamente, as novas gerações e os jovens criadores madeirenses, mas também o público residente e turista.