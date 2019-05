Festival Política: Deputados participam em ‘speed dating’ com cidadãos em Braga

A cidade de Braga vai receber esta quinta-feira, pela primeira vez, o Festival Política, com 19 atividades dedicadas às eleições europeias, que decorrem em Portugal a 26 de maio. Durante o evento, está previsto um speed dating que vai juntar representantes das diferentes bancadas parlamentares na resposta às questões dos cidadãos e uma série de outras atividades que visam discutir temas que preocupam os cidadãos europeus, como o populismo, migração e direitos de autor.

Ao Jornal Económico, Rui Oliveira Marques, cofundador do festival, diz que o debate sobre a Europa é de grande interesse para o público tendo em conta que “as eleições europeias de há quatro anos registaram elevadas taxas de abstenção, que chegaram a 66,2%”. “São números preocupantes, sobretudo se pensarmos que, entre os jovens, a taxa de abstenção rondou os 80%. São os jovens que estão mais adormecidos para as questões de participarem em atos eleitorais e se envolverem na política”, afirma.

O programa deste evento foi, por isso, “desenhado a pensar nos mais jovens”. Os deputados Hugo Pires (PS), Hugo Soares (PSD), Carla Cruz (PCP), Pedro Soares (BE) e André Silva (PAN) marcam presença numa iniciativa que vai colocar cara-a-cara os representantes dos diferentes grupos parlamentares com os cidadãos. Individualmente, os participantes vão poder apresentar uma queixa, proposta, desabafo ou sugestão que gostariam de ver respondida.

Entre as atividades programadas está também um espetáculo-lição de História, onde o humorista Hugo van der Ding vai “fazer uma viagem pelos preconceitos europeus e sobre as personalidades que ajudaram a escrever a História da Europa”. A humorista Cátia Domingues vai também marcar presença com um workshop sobre como o humor ajuda a combater a discriminação e discursos de ódio.

Serão ainda exibidos vários filmes e documentários, entre os quais se destacam o filme “The Trial: The state of Russia vs Oleg Sentsov”, sobre o vencedor do prémio Sakharov atribuído pelo Parlamento Europeu e opositor do presidente russo, Vladimir Putin, na anexação da Crimeia pelos russos, Oleg Stentsov, e o documentário sonoro “No escuro e à escuta” sobre a censura e a propaganda em Portugal durante os anos do Estado Novo.

No primeiro dia do Festival Política, vai ser inaugurada a instalação “Free Entrance”, da autoria de Pedro Pires, na Avenida Central, junto ao monumento ao Papa João Paulo II. A instalação é uma metáfora sobre “a ideia de uma Europa fortaleza”.

O Festival Política em Braga decorre até domingo, no gnration. O evento marcou presença, como já é habitual, em Lisboa, entre os dias 25 e 28 de abril. Para este ano, está ainda prevista a realização do festival em Évora, entre os dias 30 de maio e 1 de junho. “Desde que criámos o festival, em 2017, temos como objetivo o de descentralizar este evento”, afirma Rui Oliveira Marques.

No evento em Lisboa, estiveram presentes cerca de 4 mil pessoas. Para este estreia em Braga, Rui Oliveira Marques espera alcançar as 2 mil visitas. Todas as atividades deste festival são gratuitas e podem ser consultadas aqui.