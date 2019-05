FFMS lança site sobre passado, presente e futuro das pensões em Portugal

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) vai lançar nesta quarta-feira o Sistema de Pensões, um novo site de acesso público que faz o retrato da segurança social em Portugal e suas perspetivas de evolução no futuro, com base em dados compilados pela PORDATA.

O site da FFMS procura responder às questões essenciais acerca do sistema de pensões português, nomeadamente aquilo em que consiste e como funciona, a sua sustentabilidade financeira a longo prazo e a sua sustentabilidade social a longo prazo.

Os utilizadores poderão, segundo a entidade promotora do site, verificar, de forma interativa, a evolução do número de pensionistas entre 2006 e 2016 e a evolução do valor médio das pensões de velhice entre 2012 e 2016, bem como comparar a sistema português com os dos outros países da União Europeia.

Também é possível entender a evolução do número de pensionistas até 2070, tendo em conta o aprofundamento do processo de envelhecimento demográfico, tal como a evolução da despesa associada ao pagamento de pensões e a avaliação da sustentabilidade financeira do sistema.

Por último, procura-se demonstrar como irá evoluir a sustentabilidade do sistema de pensões no longo prazo e o valor das pensões, e responder a perguntas sobre o futuro: “Como vai progredir o valor das pensões até 2060?”, “As pensões futuras irão assegurar um nível de vida adequado aos pensionistas?”, “Conseguiremos evitar grandes quebras de rendimento na passagem à reforma e proteger os pensionistas do risco de caírem na pobreza?”