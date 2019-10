Fidelidade perde 16 milhões de euros com a falência da Thomas Cook

A falência da agência de viagens Thomas Cook vai afetar em 16 milhões de euros as contas da Fidelidade em 2019, de acordo com o jornal “Público” desta terça-feira, 1 de outubro.

O conglomerado chinês da Fosun desistiu do pacote de salvação que tinha preparado para assumir as perdas milionárias da agência de viagens. A Fosun controla a seguradora desde 2014 e levou a Fidelidade a controlar 7,23% da empresa britânica.

Fonte oficial da Fidelidade confirmou ao “Público” a perda dos 16 milhões de euros, pelo menos, dado que a mesma fonte sem revelar os danos que a desvalorização gradual das ações da Thomas Cook foi tendo em 2018, reconhece que os mesmos tiveram impacto nas contas finais desse ano.

“Tendo em conta a descida continuada das cotações da Thomas Cook verificada em 2018, a maior parte da perda potencial atribuída a esta participação foi desde logo registada no exercício de 2018, por medida de prudência”, refere fonte da Fidelidade.

No ano passado a Fidelidade fechou o exercício com um aumento de 28% dos resultados líquidos, num total de 280 milhões de euros. Em Portugal, a Fosun controla também uma participação de 27% do BCP, tendo comprado a Luz Saúde e investido capital na REN.