Fidelidade reforça parceria com a PICC P&C uma das maiores seguradoras chinesas

A Fidelidade, que lidera em termos de quota de mercados de seguros em Portugal, reforçou a sua estratégia de internacionalização ao assinar um acordo de colaboração com a PICC P&C, uma das maiores empresas de seguros na China e no mundo.

Diz a companhia de seguros maioritariamente detida pela Fosun, que a Fidelidade e a PICC P&C pretendem estreitar o relacionamento institucional e comercial já existente entre as duas seguradoras, no âmbito de iniciativas “Belt and Road”, identificando oportunidades de investimento, bem como produtos e serviços da Fidelidade, que sejam adequados às necessidades destas iniciativas.

“Com esta parceria, a Fidelidade poderá assim diversificar o seu âmbito de atuação e desenvolver novas oportunidades de crescimento empresarial internacional, reforçando a sua oferta à comunidade chinesa presente em todo o mundo”, adianta a nota.

Em Portugal, “o Grupo Fidelidade disponibiliza uma oferta de soluções e serviços de proteção de pessoas e bens totalmente diferenciados e personalizados para a comunidade chinesa, nomeadamente uma unidade de negócios chinesa com uma rede de agentes bilíngues, um call center (em mandarim), comunicação através do Wechat e um site exclusivo em mandarim, para além de parcerias para melhor atender os Clientes em Saúde e Segurança Ocupacional, Medicina do Trabalho, e no acesso aos cuidados de saúde modernos, inovadores e integrados através da Luz Saúde, com um serviço de apoio aos clientes chineses no Hospital da Luz Lisboa”, conclui o comunicado.