Fidelity lança fundo para investir em empresas chinesas de inovação

A gestora de fundos internacional Fidelity acaba de anunciar o lançamento de um novo fundo para investir em empresas chinesas ligadas à inovação. Trata-se do Fidelity China Innovation Fund, um fundo focado em empresas chinesas que estejam a desenvolver inovações tecnológicas e que estejam entre as líderes de inovação em termos de lifestyle e tecnologia ambiental.

“Sabemos que a economia chinesa é a única a crescer no meio da pandemia, daí que este novo fundo tenha a maior relevância”, revela a gestora.

O fundo concentra-se em temas orientados para o futuro, incluindo a tecnologia (computação quântica, inteligência artificial, computação em nuvem, robôs industriais, drones comerciais, condução automática, cidades [smart cities] e fábricas inteligentes). Mas também o estilo de vida, nomeadamente a aprendizagem digital, Fintech, blockchains, carteiras digitais, telemedicina, medicina personalizada, genómica (ramo da genética que estuda o genoma completo de um organismo) e robôs de serviço.

O tema do meio ambiente está também na mira do fundo da Fidelity. Falamos da energia renovável, mobilidade elétrica, armazenamento de energia, substitutos da carne, novos materiais e armazenamento de carbono.

Tina Tian e Casey McLean, ambos gestores de longa data de fundos, sediados em Hong Kong, apostam na percepção de que a inovação costuma ser um fator de crescimento dos lucros, valorização do preço das ações e melhor desempenho a longo prazo. Usando uma estratégia de investimento ativa e a partir da análise de uma equipe de 25 analistas da Fidelity China, estes gestores investem em cerca de 40 a 60 empresas chinesas visionárias que são estratégica e financeiramente atraentes. Aspectos relacionados com o ESC – Environmental, social and corporate governance, relevantes para o perfil risco-retorno, também são levados em consideração na escolhas dos investimentos do fundo.