Fidelização nos contratos de telecomunicações: informe-se antes de decidir

A DECO Madeira tem recebido reclamações de consumidores que têm sido abordados no seu domicílio por funcionários de empresas de telecomunicações que prestam informação incorreta sobre o período de fidelização nos contratos de fornecimento de serviços de telecomunicações.

Relatam-nos que os colaboradores da nova empresa, com o objetivo de vender o seu serviço, afirmam que não existe qualquer problema na mudança, mesmo quando o consumidor ainda está fidelizado com a atual empresa.

São diversas as justificações para conseguirem a subscrição de mais um contrato de prestação de serviços, alegando alguma situação pontual da empresa atual para justificar a mudança de operador sem qualquer penalização.

Na verdade, a fidelização não foi proibida. As empresas estão obrigadas a publicitar e propor, de forma claramente legível, ofertas sem fidelização e com fidelização de 6, 12 e 24 meses, dando possibilidade de escolha ao consumidor que pode fazer comparações entre custo e benefício.

Destacamos também o reforço da informação contratual e pré-contratual, uma maior transparência no período de fidelização e a regulamentação da refidelização, sendo necessário acompanhar e fiscalizar o cumprimento das regras legais.

Assim, caso seja abordado em casa ou telefonicamente esteja alerta, questione, leia e informe-se sobre o seu período de fidelização atual.

Compare os preços dos diversos operadores

Certifique-se de que compara serviços equivalentes no que toca à velocidade da internet, número de canais disponíveis, chamadas gratuitas, etc.

Tenha em atenção que alguns dos preços promocionais se aplicam apenas aos primeiros tempos do contrato (por exemplo, três primeiras mensalidades grátis, chamadas telefónicas grátis no primeiro ano, oferta de canais adicionais de televisão ou de downloads ilimitados nos primeiros três meses). Procure sempre comparar os preços que ficará a pagar no final da promoção.

Não tome decisões por impulso, reconsidere sempre!

Aos consumidores que tenham sido vítimas de alguma prática comercial desleal, informamos que estamos disponíveis na DECO Madeira – contactos.