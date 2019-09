Filho de Bolsonaro ataca Greta Thunberg e publica imagem manipulada da jovem ativista

O filho de Jair Bolsonaro, e provável futuro embaixador do Brasil nos EUA, alinhou-se a Donald Trump nos ataques à cara do ativismo ambiental, Greta Thunberg.

Na rede social Twitter, Eduardo Bolsonaro publicou duas imagens, ambas falsas, sob a legenda “Vocês roubaram minha infância…” disse a garota financiada pela Open Society de George Soros”.

Na fotografia, é possível ver a jovem de 16 anos a comer sentada num comboio, observada por crianças negras no lado de fora da janela. A imagem é uma montagem feita a partir de uma publicação feita por Greta no seu Instagram, em janeiro deste ano. Na imagem verdadeira, a paisagem do comboio são apenas árvores.

Já a falsa ligação da menina ao multimilionário George Soros é também uma ‘fake news’. Na Internet, circula uma imagem manipulada de Greta ao lado de Soros, montagem realizada a partir de uma fotografia da sueca e de Al Gore, antigo vice-presidente dos EUA e ativista ambiental.

Greta Thunberg, com apenas 16 anos, foi alvo de ataques e críticas por grandes líderes mundiais depois do seu discurso emotivo na Cimeira do Ambiente da ONU, que decorreu, esta segunda-feira, em Nova Iorque. Em resposta, a jovem ativista deixou claro que não se sente intimidada. “Não entendo porque é os adultos escolhem gozar com crianças por apenas comunicarem e agirem em prol da ciência… Acho que se sentem ameaçados por nós. Nesse caso, interpreto isso como um elogio”.

Here we go again…

As you may have noticed, the haters are as active as ever – going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2019