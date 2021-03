Fim de semana vai ter aumento de temperaturas. Termómetros chegam aos 21 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referiu ao Jornal Económico (JE) que este fim de semana será marcado pelo aumento ligeiro das temperaturas, mas também por alguma nebulosidade.

O meteorologista do IPMA, Bruno Café explicou ao JE que Portugal tem estado condicionado “por uma depressão a sul do continente que tem gerado alguma precipitação, em particular na região sul”. No entanto, com a continua deslocação da depressão para sul, esta “terá menos influência no estado do tempo em Portugal Continental”.

Assim, o IPMA antecipa que “no sábado ainda existam alguns períodos de nebulosidade, em especial, durante a tarde e prevê-se ainda a ocorrência de aguaceiros em especial no Baixo Alentejo e Algarve, há essa possibilidade, mas é menos provável”.

“No sábado temos uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma subida da temperatura na região sul”, descreveu Bruno Café apontando que neste dia as temperaturas máximas vão estar “a rondar os 17 a 21 graus e um pouco mais baixo no interior, Norte e Centro”.

O domingo promete ser semelhante ao sábado, no que toca às temperaturas. Bruno Café sublinhou que este será um dia “de céu nublado, poderá apresentar alguns períodos de maior nebulosidade no Litoral, Oeste, do Centro e do Sul, principalmente durante a manhã”.

“Depois terá um aumento de nebulosidade à tarde também com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mas a ocorrerem serão muito pontuais”. No domingo, de um modo geral, “as temperaturas vão andar entre os 17 e 20 graus , um pouco mais baixas no interior entre os 12 e os 17 graus no interior norte e centro”.