Ford e Google fazem parceria para incluir multimédia nos automóveis em 2023

Vários automóveis são compatíveis com as plataformas Android Auto e Car Play da Apple, mas a Ford quer ir mais longe e ter as soluções da Google incluídas nos computadores de bordo dos seus veículos.

As duas empresas anunciaram uma parceria para que os seus clientes tenham «experiências digitais únicas assentes no sistema operativo Android», com atualizações OTA (over-the-air, ou seja, via Internet).

Este acordo, que começa a ter os primeiros resultados em 2023, tem como objetivo a integração de vários serviços Google nos automóveis Ford, como os «mapas e tecnologia de controlo por voz», além da loja Google Play.

Segundo a Ford, este “casamento” com a Google vai permitir criar apps que dão uma «experiência de posse cada vez mais evoluída e cada vez mais personalizada», ao mesmo tempo que vai contribuir para «reduzir ao máximo a distração do condutor».